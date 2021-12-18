تصرف أمير سعودي مع مواطن تعطلت مركبته يغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان

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أثار تصرف صادر من أمير سعودي مع أحد المواطنين في المملكة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

وكان أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، يسير بسيارته في الرديغة غرب محايل، وهناك صادف مواطنا تعطلت سيارته، فتوقف عنده وسأله إن كان يملك سيارة أخرى غير السيارة المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في سيارته.

بعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض سيارات، واشترى للمواطن سيارة جديدة طراز "تويوتا هايلكس" لعام 2021، وقال له: "توكل على الله"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وحظي تصرف الأمير السعودي بتفاعل واسع من مرتادي "السوشيال ميديا".

وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "بادرة من أمير عسير تركي بن طلال أطال الله في عمره، وهي ليست مستغربة منه، الله يكتب أجره وهذه ما هي غريبة، قيادتنا أطال الله في أعمارهم".

وغرد مستخدم آخر: "والله ليست بغريبة على الأمير تركي بن طلال الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير".