جريمة هتك عرض في العناية المركزة .. والقبض على الطبيب المتحرش

المصدر: البيان

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في واقعة غريبة على قدسية مهنة الطب ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طبيب بتهمة التحرش الجنسي بمريضة داخل مستشفى في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها للعلاج من ضيق تنفس.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، اتهمت طبيب أمراض صدرية بمستشفى خاص بالتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء توقيع الكشف عليها.

وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات وسماع أقوال الشهود تبين صحة الواقعة، وتم القبض على الطبيب وتبين أنه يدعى «أحمد» طبيب حديث التخرج وفق صحيفة المصري اليوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طالبت شرطة مباحث 15 مايو استكمال التحريات في الواقعة.

وفي الوقت نفسه تمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق «أوبر» بتهمة التحرش الجنسي بطفلة 10 سنوات، داخل عقار سكني في منطقة الشيخ زايد.

كانت مباحث الشيخ زايد تلقت بلاغًا بتجمع عدد من سكان الشيخ زايد على صرخات طفلة 10 سنوات، وبالفحص تبين أنها تستغيث من سائق أوبر قام بهتك عرضها، وتمكن الأهالي من الإمساك به.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، بعد اتهام والد الطفلة له بالتحرش الجنسي بابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة التحرش وهتك عِرض طفلة.