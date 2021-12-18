مدينة مصرية تسجل درجة حرارة 7 تحت الصفر

المصدر: البيان

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سجلت مدينة سانت كاترين المصرية فجر اليوم السبت، -7 درجات تحت الصفر، وهي المرة الأولى هذا العام التي تحقق درجات حرارة أقل من الصفر.

واستعدت أجهزة مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول تعرض المدينة لانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة ما سيحدث إقبال كبير من الزائرين لمشاهدة تساقط الثلوج علي المدينة الوحيدة في مصر.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات صحفية أن المدينة سجلت فجر اليوم السبت، -7 تحت الصفر، وهي المرة الأولى هذا العام التي تحقق درجات حرارة أقل من الصفر.

وأضاف أن موسم الشتاء هذا العام يتوقع أن يكون أكثر برودة، وبالتالي تتساقط الثلوج على المدينة وهو حدث ينتظره الجميع من الزائرين بداية من بعد غد الاثنين.

وبحسب تأكيدات الأرصاد الجوية قال رئيس مدينة سانت كاترين إن طقس هذا الأسبوع يشير إلى وجود منخفض جوي كبير، ترتب عليه سقوط أمطار وسيول على معظم مدن المحافظة، وتوقع أن تتساقط الثلوج علي سانت كاترين منتصف هذا الأسبوع بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، وأكدت أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن يومي الأحد والاثنين المقبلين تتعرض القاهرة والمحافظات لانخفاضات شديدة في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية في بيان لها، عن استمرار تساقط الأمطار على مدن السواحل الشمالية خلال ساعات ليل اليوم الجمعة، وتوقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مدن السواحل الشمالية، مثل السلوم ومطروح، والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الدلتا وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، ومدن القناة.

وقالت أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل صباح اليوم التالي، وتوقعات الأرصاد وجود اضطرابات في الملاحة البحرية خلال الأيام المقبلة على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70 كم في ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار خلال يوم الأحد وفق المصري اليوم.

كشف خبراء الأرصاد نشاط في حركة الرياح في يوم الاثنين المقبل، تكون محملة بالرمال والأتربة على كافة الأنحاء، وقد تصل إلى حد العواصف، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، ومحافظة سيناء، مع زيادة الإحساس بالبرودة.

وأعلنت الأرصاد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى رعدية أحيانا، يوم الأثنين على مدن السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مع سقوط الأمطار متوسطة على محافظات جنوب الدلتا مثل الغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة.

وأشار إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يوم الاثنين على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة ومدن القناة، وسيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تصل ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار وسرعة حركة الرياح إلى 75 كم في ساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من سوء حالة الطقس، وانخفاط في درجات الحرارة، وقالت أن القاهرة والكبرى والمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد تشهد نشاطا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل حد العاصفة على بعض المناطق تؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية، مما تزيد من الإحساس بشدة البرودة، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.