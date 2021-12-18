الأرصاد المصرية توصي المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة

المصدر: البيان

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حذرت هيئة الأرصاد المصرية الجمعة من سوء الطقس وانخفاض درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة من البلاد، وأوصت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وقالت الهيئة إن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد تشهد نشاطا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل حد العاصفة على بعض المناطق تؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية، مما تزيد من الإحساس بشدة البرودة.

وطالبت من المصريين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وأكدت أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأن يومي الأحد والاثنين المقبلين ستتعرض القاهرة والمحافظات لانخفاضات شديدة في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان عن استمرار تساقط الأمطار على مدن السواحل الشمالية خلال ساعات ليل يوم الجمعة، وتوقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مدن السواحل الشمالية، مثل السلوم ومطروح، والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الدلتا وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، ومدن القناة.