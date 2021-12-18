شاهد..ألقت بنفسها تحت عجلات القطار وخرجت مشياً على الأقدام !

المصدر: البيان

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قفزت فتاة تركية تحت القطار في محاولة منها للانتحار في محطة المترو بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.

وكشفت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي.

وأضافت أن الفتاة خرجت من تحت القضبان مشياً على الأقدام بعد أن تجاوزت أطناناً من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.

وتابعت أن الفرق الطبية نقلت الفتاة إلى المشفى لتلقي العلاح كإجراء احترازي من قبل الفرق الطبية بعد إصابتها بخدوش طفيفة وحالتها جيدة وفقا لما نقله موقع العربية نت.

ويذكر أن المرأة تعاني من مشاكل نفسية.