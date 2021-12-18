نصف الكرة الشمالي يشهد أطول قمر مكتمل الليلة

المصدر: دبي - البيان

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سيظهر القمر البارد لشهر ديسمبر، وهو أطول قمر مكتمل في السنة، الليلة (السبت 18 ديسمبر)، ما يجعله آخر قمر مكتمل قبل الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، كما ذكرت دورية «ساينس ألرت».

وعلى الرغم من أن القمر لن يكتمل رسمياً حتى اليوم، إلا أنه سيبدو مكتملاً لمدة ثلاثة أيام، حتى صباح الاثنين (20 ديسمبر)، ما يجعل هذا «نهاية أسبوع اكتمال القمر»، وفقاً لوكالة ناسا.

وبعد يوم واحد فقط، سيحدث الانقلاب الشتوي في تمام الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:59 بالتوقيت العالمي) يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وعندما يكون القطب الشمالي في أقصى درجات ميله - 23.5 درجة - بعيداً عن الشمس.

وفي ذلك الوقت، يمكن لأولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي أن يودعوا الخريف ويقولون مرحباً بالشتاء، الذي سيستمر حتى الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2022.

ويعد الانقلاب الشتوي أقصر فترة تعرّض لضوء الشمس في أي يوم في السنة. وفي واشنطن العاصمة الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة ناسا، يستغرق ضوء الشمس 9 ساعات و26 دقيقة و12.9 ثانية فقط من شروق الشمس إلى غروبها.

وأفادت ناسا أن الانقلاب الشتوي، في الواقع، هو ما يجعل القمر البارد أطول قمر مكتمل في العام، ليطلق عليه اسم قمر الليل الطويل.