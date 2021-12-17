مصر .. فاروق الباز يكشف حقيقة غرق الإسكندرية ودمياط

المصدر: البيان

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كشف الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اهتمام مصر بالتغييرات المناخية شأن دول العالم بسبب تغير المناخ بشكل مستمر.

وقال «الباز» خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «mbc مصر»: «نحن أول ناس من المفترض أن نكون مهتمين لأنه ليس هناك بلد تغير مناخه مثل مصر، ونحن نرى أنه في الصحراء الغربية آثار لأنهار عديدة ووجود لسافانا (سهول أرضية) وحيوانات وانتهى كل هذا لأن قل المطر ودرجة الحرارة ارتفعت وتكونت الصحراء».

وتابع: «حدث تغيير كبير جدًا في شمال أفريقيا نتيجة أن القارة ابتعدت عن خط الاستواء واقتربت من أوروبا بالتالي حدث تغيير مناخي كبير جدًا وأثر علينا، لذلك نحن من أهم الدول التي عليها أن تكون مشاركة في دراسات تغيير المناخ».

وحول تصريحات رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، حول غرق مدينة الإسكندرية، علق الدكتور فاروق الباز: «جيد أن يُقال ذلك، لكن هناك مبالغة حينما يُقال إن الإسكندرية ودمياط ستغرقان.. بعض الكلمات بها مبالغة لكن علينا معرفة أن هناك تغييرات تحدث، مثل أن البحر الأحمر يرتفع وشبه الجزيرة العربية تبعد عن أفريقيا 2.5 سنتيمتر سنويًا لذلك علينا معرفة الأسباب باستمرار».

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حذر منذ أكثر من شهر، من اختفاء 3 مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة المناخ «كوب 26» التي استضافتها مدينة جلاسجو الأسكتلندية، حيث أشار إلى أن ارتفاع درجات حرارة سيؤثر على بعض المدن والمناطق بالكرة الأرضية، وقال: «4 درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر».

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا: «كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن، إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي».

وأشار إلى اتفاقية باريس والتي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشددًا على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظرا لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.