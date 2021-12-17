مصر.. وفاة وإصابة 50 شخصاً في تصادم مروع بين حافلتين

المصدر: البيان

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أسفر حادث تصادم حافلتين على طريق أبو سمبل بأسوان، مساء الخميس، عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، جاري نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن تم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، شهد الخميس، حادث تصادم حافلتين بالقرب من الكيلو 85، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المسافرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا من إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلتين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 44 شخصا ووفاة 6 آخرين حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالى المصابين.



كما تم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

