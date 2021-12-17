فم شاب أمريكي يدخله موسوعة «غينيس»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل شاب أمريكي من ولاية مينيسوتا، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بفضل فمه الكبير.

وتمكن إسحاق جونسون، 21 عاماً، من دخول موسوعة غينيس، بعدما استطاع فتح فمه على مدى 10 سنتيمترات. وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

وتعليقاً على فوزه باللقب، قال جونسون: «أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر»، وأضاف جونسون: «تلقيت دعوة للظهور في برنامج تلفزيوني، يتم إعداده ليعرض العام القادم، حول أغرب الأرقام القياسية».

واختتم حديثه قائلاً: «أشعر بأني محظوظ لامتلاكي فماً كبيراً بشكل طبيعي».