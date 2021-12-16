مصر.. نشر اعترافات نائب "الجن والعفاريت" في قضية الآثار الكبرى

المصدر: البيان

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نشرت جهة التحقيق في مصر بشأن قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين وآخرون، اعترافات المتهمين.

وكشفت التحريات تزعم المتهم الأول علاء حسانين، عصابة مؤلفة من عدد من المتهمين تهدف إلى الاتجار في الآثار وتهريبها للخارج، من خلال مباشرتهم أعمال التنقيب عن الآثار في عدد من المواقع المختلفة على مستوى الجمهورية، لا سيما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وأوضحت أن المتهم علاء حسانين اعترف بفصل أجزاء من القطع الأثرية عمدا بغرض عرضها مجزئة على عملائه وأنه بناء على ما أذنت به النيابة العامة من ضبط وتفتيش المتهمين، تم ضبط المتهمين الأول والثاني حال ترددهما على دائرة قسم شرطة مصر القديمة، مستقلين سيارة المتهم الأول والتي بتفتيشها تمكن من ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام.

وأشارت إلى أن المتهم علاء حسانين أقر بإحرازه وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها على عملائه.

وأقر المتهم علاء حسانين باشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكان المستشار عصام فريد رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى.