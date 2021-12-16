زوجة ترامب تبيع رمزاً غير قابل للاستبدال مقابل عملة مشفرة

المصدر: وكالات

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انضمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الهوس العالمي الخاص بالعملات ‏الرقمية.‏

وأعلنت ميلانيا ترامب في بيان لها، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها طرحت "رمزا غير قابل للاستبدال" (NFT) عبر منصة جديدة تابعة لها على شبكة الإنترنت، والمتخصصة في بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال".

وأشارت إلى أن أول "رمز غير قابل للاستبدال" مطروح للبيع هي صورة مائية لعيونها الزرقاء، والتي تحمل اسم "رؤية ميلانيا"، وهي من إبداع فنان الموضة، مارك أنطوان كولون.

وسيكون مصاحبا لشراء اللوحة الفنية تسجيلا صوتيا لميلانيا ترامب يحمل "رسالة أمل"، بحسب بيان "سيدة أمريكا الأولى" السابقة.

وأضافت أن سعر اللوحة هو 1 سولانا، وهي عملة مشفرة تبلغ قيمتها نحو 180 دولارا، والمتاحة للبيع اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري، وحتى نهاية الشهر.

وسيتم تخصيص جزء من عائدات بيع "الرمز غير القابل للاستبدال" لدعم الأطفال في الملاجئ.

وقالت ترامب في بيانها: "إنني فخورة بالإعلان عن رمزي غير القابل للاستبدال الجديد، والذي يجسد شغفي بالفنون، وسوف يدعم التزامي المستمر تجاه الأطفال من خلال مبادرتي "Be Best" الخاصة بي".

وتابعت: "من خلال هذه المنصة الجديدة القائمة على التكنولوجيا، سنزود الأطفال بمهارات علوم الكمبيوتر، بما في ذلك البرمجة وتطوير البرامج".