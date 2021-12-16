«معهد العالم العربي» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية أيام 17 و18 و19 ديسمبر

المصدر: البيان

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يُعد اليوم العالمي للغة العربية، الذي تحتفل به منظمة اليونيسكو في 18 ديسمبر من كل عام، عيداً يحتفى به أيضاً «معهد العالم العربي».

وفي احتفالية هذا العام، التي تأتي تحت اسم «لغة بلا حدود» يدعو «معهد العالم العربي» جميع الناطقين بالعربية وطلابها، وأيضاً غير الناطقين بها، للتعرف إلى اللغة الخامسة من حيث الانتشار في العالم، والتي يتحدث بها أكثر من 300 مليون شخص، وللانفتاح على تراثها الثقافي الهائل المتمثل في تعبيراتها الجمالية والشعرية بالقدر نفسه المتوافر في أبعادها الفلسفية والموسيقية.

جميع الأنشطة مجانية!

عرض الفيلم الوثائقي «حسن التربية» للمخرجتين اميلي جاميه، وهي- جين ماجيه، متبوعاً بحلقة نقاش معهما، ومع مديرة مركز الحضارة واللغة، بمعهد العالم العربي، ثم «مواعدة للحوار» بين الناطقين بالعربية والفرنسية، إضافة إلى قراءة شعرية وموسيقية، يديرها الأخوان الجرماني، وكذلك لقاء أدبي مع الروائي المصري خالد الخميسي، وبرنامج ثقافي ثري متاح للجميع، يقدمه لكم «معهد العالم العربي».

البرنامج الكامل لاحتفالية «عيد اللغة العربية» على الرابط التالي: https://bit.ly/3s56z9k

أخذ «معهد العالم العربي» على عاتقه، وبفضل مركز الحضارة واللغة التابع له، وكذلك إطلاقه أول شهادة عالمية لتعلم اللغة العربية المعاصرة (سمة)، مهمة دمقرطة تعلم لغة الضاد، التي يعود تاريخها لآلاف عدة من السنين، والتي أسهم تراثها الثقافي مساهمة حاسمة في تاريخ فرنسا، بالأمس واليوم، وبمثابة كونه «بيت اللغة العربية»، يتطلع «معهد العالم العربي» لأن يكون مكاناً للقاء والتبادل بين المعلمين العرب، والفاعلين الثقافيين.

تتميز احتفالية هذا العام 2021 بصدى خاص في العالم العربي، فالعديد من فعاليتها ستقام في عدد من البلدان العربية، وأولى هذه الفعاليات ستكون «ليلة من الشعر»، وذلك إضافة لتنظيم أول قمة للغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة.