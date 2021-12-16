مقتل 5 أطفال في أستراليا جراء اقتلاع الرياح لعبتهم المطاطية

المصدر: ا ف ب

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قُتل خمسة أطفال وجُرح آخرون الخميس في أستراليا، بعدما اقتلعت الرياح لعبتهم المصنوعة من المطاط المنفوخ على شكل قلعة، وفق ما أعلنت الشرطة.

ووقعت الحادثة خلال نشاط أقيم للاحتفال بنهاية الفصل الدراسي في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت بجريزة تاسمانيا.

وذكرت شرطة تاسمانيا التي فتحت تحقيقاً في الحادثة أنّ الأطفال سقطوا من علو يقرب من عشرة أمتار، وقُتل على الفور أربعة منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة، في حين أنّ خامساً قضى في المستشفى متأثراً بجروحه.

وأظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام رجال الشرطة منهارين بسبب "المشاهد الصعبة والمؤلمة".

وأسف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لوقوع الحادث "المروع"، وقال "كان الأطفال يستمتعون بوقتهم برفقة أهلهم خارجاً ليتحوّل الأمر إلى مأساة مروعة، خلال هذه الفترة من السنة، الأمر يفطر القلب".

وكانت الأرصاد الجوية توقّعت "رياحاً خفيفةً" وطقساً مشمساً في بداية الصيف في المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي لتاسمانيا.