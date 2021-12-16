«ني بلس» تتيح جراحة الركبة عبر الواقع المعزّز

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إحدى الشركات الرائدة في تقنية الجراحة المعززة رقمياً، عن إجراء أول جراحة للركبة بمنصة «ني بلس» في الولايات المتحدة الأمريكية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن.

وكانت شركة «بيكسي مديكال» الفرنسية قد طورت المنصة لمساعدة جراحي العظام في إجراء جراحات استبدال الركبة بالكامل، عن طريق توفير وضعية ثلاثية الأبعاد للأدوات في مجال رؤيتهم في الوقت الفعلي.

ووفقاً لموقع شركة «بيزنس واير» الأمريكية، تتطلب المنصة تدريباً بسيطاً لأنها لا تغير سير العمل العام للجراحين. وتتكون من برنامج يستخدم خوارزميات رؤية بالكمبيوتر فريدة، وتعمل بنظارات الواقع المعزز الذكية دون الحاجة إلى معدات ضخمة.

وبعد أول جراحة للركبة في يونيو 2020 في مستشفى «لاريبوسيير» بباريس، بدأت شركة «بيكسي ميديكال» تسويقها في أوروبا وأستراليا في يناير 2021.

«وتشكل الجراحة الأولى في الولايات المتحدة علامة فارقة بالنسبة للشركة».

وقد علقت الطبيبة انتونيا تشين، وهي الجراح الذي أجرى عملية تقويم مفصل الركبة باستخدام «ني بلس» في الولايات المتحدة قائلة: «لا يحتاج المنتج إلى معدات كبيرة، ويوفر طريقة سهلة وفعّالة».