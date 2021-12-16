رأي مبروك عطية في حلق المرأة شعر رأسها (فيديو)

المصدر: البيان

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بعد جدل أثارته الفنانة شيرين بحلق شعر رأسها إثر طلاقها من الفنان حسام حبيب، خرج الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في فيديو بثه عبر قناتها على يوتيوب، ليوضح رأي الشرع في تلك المسألة.

في بداية رده على سؤال تلقاه يقول: ما حكم حلق المرأة شعر رأسها؟، أكد عطية أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها إلا لعذر طبي، وإن فعلت فهي "عاصية آثمة".

وقاس عطية فتواه بفريضة الحج، حيث يتحلل الذكر فيها بحلق شعره أو بتقصيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (اللَّهمَّ اغفر للمُحلِّقينَ قالوا يا رسولَ اللَّهِ: والمقصِّرينَ ؟ قالَ: اللَّهمَّ اغفر للمحلِّقينَ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ والمقصِّرينَ ، قالَ في الثَّالثةِ والمقصِّرينَ) لذلك كان حلق الرجل شعره في الحج والعمرة أولي من قصه.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية أن المرأة تأخذ شيئا يسيرا من شعرها، لا تحلق ولا تقصّر، وبهذا تكون قد تحللت من أداء العمرة وكذلك الحج يوم النحر وهذا بإجماع فقهاء الأمة.

وأشار عطية إلى أن ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" ذكر سطرا في حلق المرأة شعرها فقال: "وحلق المرأة شعرها نوع من المثلى وهو محرم شعرها"، بمعنى أن المرأة التي تحلق شعرها تمثل بنفسها، مثل القتل والتمثيل بجثة القتيل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بجثث المشركين.

وأكد عطية أن الشرع لم يحلل للمرأة حلق شعرها في الحج والعمرة فكيف تحلق زينة الله، وقد أجاز العلماء قص بعض الشعر إن كان طويلا جدا أو لتتمكن من تسريحه.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية ساخرا: "أما تنهف المرأة في دماغها فهي عاصية آثمة".