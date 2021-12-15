كيف رد مبروك عطية على سؤال غريب من أحد متابعيه؟

المصدر: البيان

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رد العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج في مصر الدكتور مبروك عطية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: عندي مشكلة وهي أني وانا أمشي أعد أدوار العمارات، ما الحل؟.

قال مبروك عطية، خلال مقطع فيديو له بثه على قناته على يوتيوب، إن المسلم عليه أن يلتفت لطريقه أثناء سيره، كما أن عينه ينبغي ألا تلتفت يمينًا أو يسارًا، متابعًا: بص لطريقك يا حبيبي لتخبطك عربية، وإن شاء الله ستتخلص من هذا العيب عن قريبًا.

وأضاف مبروك عطية، أن هناك آدابًا عامة لا بد أن يتربى عليها المسلم، ومنها النظر لطريقه دون الانشغال بأي شيء، وأن يلتفت للحفر التي قد يقع فيها، وكذلك السير على الأرصفة.

وأردف مبروك عطية: "لو إنك بتنظر وأنت تمد عينيك لما متع الله به غيرك فهذا حرام، قال الله تعالى: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه".

الله نهانا عن ذلك الأمر، ونهانا عن تمني ما عند الآخر فقال: ولَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".