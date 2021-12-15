إدمان الزوجة للهاتف .. يدمر زواجاً دام 12 عاماً

المصدر: البيان

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تقدم زوج مصري بدعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مدعياً قيامها بالإساءة له وحرمانه من أطفاله، وشاكيا من إهمالها بسبب إدمانها للهاتف المحمول.

وقال الزوج في دعواه، وفقا لليوم السابع "بسبب أنانية زوجتي دمرت زواجنا بعد 12 عاما قضيناها سويا، لأتحمل عنفها وسلاطة لسانها، لتتركني بعد أن أقامت دعوى طلاق للضرر، لأعيش طوال عامين في عذاب، ومطالبتي بمبالغ مالية تتجاوز قدرتي، وحرماني من أطفالي، وفضحي وتدمير سمعتي، بسبب اعتراضي على إهمالها وإدمانها للهاتف المحمول".

وأضاف: "طوال زواجنا اعتادت على هجر المنزل، وفي كل مرة تمكث شهوراً طويلة وترفض الرجوع لتبتزني للقبول بشروطها، لأعيش في جحيم وخلافات دائمة، دفعتني للهروب من قبضتها، بعد إصابتي بالمرض من ضغط وسكر، ليضيق بي الحال، بعد أن يئست من إصلاح سلوكها، وحاولت ضم أولادي إلى حضانتي، لتقرر الانتقام منى وادعاء أنني مقصر في حق أبنائي، ولا أرسل لهم نفقات رغم التزامي الكامل بها".