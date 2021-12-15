مصر .. هل يحصل نجل رجل الأعمال الشهير على البراءة في قضية مقتل 4 طلاب؟

المصدر: البيان

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كشف المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض، في مصر أنه في حال عرض المتهم المتسبب في حادث الشيخ زايد على أسر ضحايا الحادث دفع دية، وقبولها تنقضي الدعوى الجنائية الخاصة بتهمة القتل الخطأ.

وأوضح المستشار طاهر الخولي في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن يشترط قبول أسر الضحايا الأربعة للدية حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، مشيرا إلى أنه في حال رفض أي من أسر الضحايا قبول الدية سيتم محاكمته على تهمة القتل الخطأ.

وأشار المستشار طاهر الخولي إلى أن المتهم كريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، والمتسبب في حادث الشيخ زايد سيواجه عقوبة مشددة طبقا للقانون، لوجود ظرف التشديد في تهمة القتل الخطأ، حيازة وتعاطي مواد مخدرة، بالإضافة إلى تهمة قيادة مركبة في حالة سكر.