مصر تبدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات اليوم

المصدر: البيان

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تبدأ مصر اليوم الأربعاء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة والذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتصف يونيو من هذا العام.

ووفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وخلال الستة أشهر الماضية اتخذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الإجراءات والخطوات لتشجيع الموظفين المتعاطين للمخدرات على العلاج وفق صحيفة الأهرام.

وفي هذا السياق تلقى الخط الساخن "16023" للصندوق 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان في الفترة الماضية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

كما ظلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تناشد وتدعو مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

وهو ما أكد عليه عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

بجانب ذلك قام الصندوق بعقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ضمن مبادرة " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.