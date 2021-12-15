«سكي دبي» يتعاون مع «أمنية» لتحقيق رغبات وأمنيات الأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاون «سكي دبي» مع مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية، احتفاء بموسم المحبة والعطاء، لتحقيق رغبات وأمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة في موسم الأعياد، ولقد أمضى سبعة أطفال وأهاليهم أسعد اللحظات العائلية والاحتفالية في «أرض العجائب الشتوية»/ «وينتر وندرلاند» في «سكي دبي»، حيث استمتعوا بلقاء خاص مع سانتا كلوز، وتمكنوا من بناء رجال الثلج.

أسعد اللحظات

وقال محمد العتري، نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: تتمثل رؤيتنا في شركة "ماجد الفطيم"، في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم/ ونحن ملتزمون أيضاً بالعطاء المتبادل في المجتمعات، التي نخدمها، كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا التي تتمثل بـ"تجرأ اليوم، قم بالتغيير غداً": ونحن في "سكي دبي" سعداء بالشراكة مرة أخرى مع مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية، ونرحب بالأطفال وعائلاتهم في "أرض العجائب الشتوية"/ وينتر وندرلاند، لتحقيق ذكريات ولحظات ساحرة في هذا الوقت المميز من العام.

فخر وسعادة

بدوره، أكد هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي في مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية:«نحن فخورون بشراكتنا مع»ماجد الفطيم«لتحقيق أمنيات ورغبات الأطفال وإدخال السعادة والفرح إلى قلوب عائلاتهم. ولا تكتمل فرحة موسم الأعياد بدون فرحة الأطفال، وعندما تتحقق أمنية الطفل المريض، فإن ذلك يمنحه القوة والأمل في مقاومة مرضه. نحن نعرب عن أشد امتناننا لـ»سكي دبي«لاتاحة الفرصة أمام الأطفال وعائلاتهم لتمضية أوقات مميزة في عطلة هذه الاعياد وتحقيق ذكريات سعيدة سيحملونها معهم خلال السنوات المقبلة».