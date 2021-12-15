القبض على طفلة تحضّر الكوكايين لتبيعه أمها وجدتها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أنّ فتاةً إيطالية تبلغ من العمر سبع سنوات، تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.

وكشف التحقيق أنّ الفتاة ترافق أمّها في جولة البيع بالسيارة لتلعب دور المراقب. ويمكن أن تكسب الأم والجدّة ما يصل إلى 2000 يورو يومياً من خلال هذه العملية.

وقُبض عليهما الاثنين مع ستّة أشخاص خلال حملة نفذتها الشرطة في منطقة روما.

وتجري محاكمتهما بتهم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، واستغلال القصّر، وفق النيابة العامة.