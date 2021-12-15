تحذير من خبراء الأرصاد في مصر بشأن الشتاء هذا العام

المصدر: البيان

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حذر خبراء الأرصاد في مصر من أن الشتاء هذا العام سيكون أكثر برودة، حيث كانت بدايته قوية ومبكرة.



وأكد الخبراء أن ذلك يرجع لتزحزح مرتفع جوي عنيد مسيطر على مصر من جهة، ومن جهة أخرى نشاط للمرتفع الجوي الأزوري على بلاد المغرب العربي وغرب أوروبا والذي يدفع المنخفضات القطبية على الأراضي المصرية.

وأكد الخبراء، أنه وفقاً لتحديثات النموذج الأمريكي والأوروبي، فإن المنخفض الجوي مدعوم بجبهة قطبية من البحر الشمالي المتجمد والشمال السيبيري البارد، متوقع نزوله على الأراضي المصرية بتاريخ 19 ديسمبر المقبل.

وأفاد الخبراء، أن التوقعات الأولية من ناحية الأمطار أنها تطال مناطق عميقة داخل الجمهورية ومع برودة الأجواء كذلك، وتسجل محافظات من الدلتا درجات حرارة ما بين 10 لـ14 درجة مئوية في فترة الظهيرة القاهرة 14 درجة مئوية ولأول مره في بداية موسم الشتاء، توقعات بسقوط ثلوج على مرتفعات سانت كاترين رسمها النموذجين الامريكي والاوروبي.

وأفاد الخبراء أنه من المتوقع أن تزيد قوة التقلبات الجوية، بسبب أنها مدعومة بمنخفض قطبي من الشمال السيبيري المتجمد وفق صحيفة الأخبار.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الأيام المقبلة، على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من غرب الدلتا.

وأضاف الخبراء، أن مدن الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي حتى العلمين ومطروح وإدكو وبلطيم وجمصة، تستعد اليوم لأمطار غزيرة ولمدة 5 أيام حتى نهاية الأسبوع.

وأكد الخبراء، أن تشهد البلاد اليوم أجواء شتوية باردة ليلاً والطقس يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية ومائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تغزر أحيانا على مناطق الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين، مع فرص أمطار خفيفه على مناطق جنوب الدلتا.

ونصح الخبراء بارتداء الملابس الثقيلة خلال الفترة القادمة، حيث أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة ويصاحبها تقلبات جوية عنيفة والتي ستشهدها البلاد بعد أيام قليلة.

وأكد الخبراء، أن رقعة سقوط الأمطار ستزداد في الساعات القليلة القادمة وتصل إلى كافة أنحاء البلاد حتى الصعيد، متوقعًا تسجيل درجات الحرارة ليلاً 10 درجات بمدينة مرسى مطروح.