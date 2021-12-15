حالة طوارئ إثر سرقة 15 ثعبان «أصلة ملكية»

المصدر: (لندن- رويترز)

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تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعباناً من نوع الأصلة الملكية سرقها لص في عملية سطو في وسط إنجلترا.

وكان اللص قد اقتحم ضيعة بالقرب من رجبي في وركشير وفتش عما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب عبر مقبرة.

وقالت شرطة وركشير «اقتحم مجرم الضيعة وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح».

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات متميزة ويسهل التعرف إليها. عادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط أفريقيا وغربيها ويصل طولها إلى 1.2 متر.