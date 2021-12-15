للمرة الأولى.. تسليم وجبات غذائية مطلوبة في الفضاء

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت خدمة توصيل «أوبر إيتس» أنها أرسلت طلبية طعام إلى محطة الفضاء الدولية، وأنها تعاونت مع رجل الأعمال الياباني الذي سافر إلى الفضاء، يوساكا مايزاوا الأسبوع الماضي، في تسليم أطباق يابانية معلبة إلى رواد الفضاء على متن المحطة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تمت أول خدمة توصيل في 11 ديسمبر عند الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً بالتوقيت الشرقي، وذلك بعد رحلة امتدت 248 ميلاً وثماني ساعات و34 دقيقة منذ مغادرة مايزاوا الأرض. وتشمل الأطباق الماكريل المسلوق في توابل ميسو اليابانية، ووعاء لحم البقر المطبوخ في الصلصة الحلوة والدجاج المطبوخ مع براعم الخيزران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، في بيان: «عملية تسليم صغيرة واحدة ليوساكو مايزاوا هي عملية تسليم عملاقة لشركة (اوبر ايتس)!»

وكان الملياردير الياباني قد أقلع مع مساعده ومنتج الأفلام، يوز هيرانو، إلى محطة الفضاء الدولية في 11 ديسمبر من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان . وتحدث لاحقاً من المحطة إلى وكالة «أسوشييتد برس»، رافضاً انتقادات أولئك الذين شككوا في قراره بالشأن.