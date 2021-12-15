تسرق ملايين الجنيهات من زوجها خوفاً من زواجه بأخرى

المصدر: البيان

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سرقت سيدة مصرية ملايين الجنيهات من زوجها خوفاً من زواجه بزوجة ثانية .

وأصدرت نيابة المنزلة، في محافظة الدقهلية، قرارا بحبس سيدة،على خلفية اتهامها بسرقة زوجها خوفا من زواجه عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب صحيفة الأهرام بدأت الواقعة بلتقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الحنائية، بورود بلاغ من رجل أعمال بمدينة المنزلة بسرقة مبلغ مالي بلغ 4 ملايين جنيه، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن فريق البحث من كشف ملابسات الواقعة، ليتبين تورط الزوجة بالسرقة خوفا من قيامه بالزواج عليها من أخرى.

تم ضبط الزوجة، وتبين استغلالها غياب زوجها وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، بعد وصولها معلومات من أحد معارفها، عن رغبة زوجها في الزواج من أخرى، وأقنعها بأن تتحصل على المبالغ المالية الموجودة معه من أجل الحفاظ على زوجها، وإيداعها فى البنك.

وكشفت التحريات، وجود الشخص المحرض خلال التنفيذ وأخذه المسروقات إلى مدينة بورسعيد؛ واهما إياها بالاحتفاظ بها.

واعترفت الزوجة بارتكاب الجريمة وتسليم المبالغ المالية والذهب للمحرض على السرقة كاملا.

وتم إخطار النيابة لمواصلة التحقيقات، وصدر قرار بحبس المتهمة.