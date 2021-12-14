عريس يحلق شعر عروسه أمام المعازيم

المصدر: وكالات

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أقدم عروسان في الفلبين على حلق شعر رأسيهما بالكامل أمام أصدقائهما وعائلتيهما، ما ترك المعازيم في صدمة وذهول.

في مقطع فيديو حصد ما يقرب من ملايين المشاهدات على تطبيق TikTok، ظهرت العروس Newlywed Jony Lee ( jonymlee ) وزوجها يقومان بحلاقة شعر رأسيهما أمام المعازيم خلال حفل زفافهما في الفلبين.

أعلنت جوني وعريسها أليستير، في حفل زفافهما أنهما لن يؤديا "رقصة النقطة"، وهو تقليد فلبيني يرقص فيه العروسان بينما يقوم الضيوف بدس المال في ملابسهما.

جاءت اللفتة الطيبة لإظهار تعاطفًا مع والدة العروس التي شخصها الأطباء بالإصابة بسرطان المبيض في مراحله الأخيرة، وقد حاول الثنائي جمع التبرعات لمرضى السرطان خلال حفل زفافهما.

بفضل لفتتهما الجميلة، جمع الزوجان أكثر من 3000 دولار، وقاما بالتبرع بها لجمعية السرطان.

للأسف، توفيت والدة العروس بعد شهرين من الزفاف، لكن ذكراها الحبيبة تعيش من خلال مقاطع فيديو TikTok لابنتها، تقوم من خلالها بالتوعية بالسرطان تكريما لحياة والدتها.