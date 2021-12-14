مصر.. تفاصيل جديدة حول قاتل الطلاب الأربعة في الحادث المروع

المصدر: البيان

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أمر النائب العام المصري أمس الاثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.

تجاوز السرعة المقررة تحت تأثير مادتين مخدرة ومسكرة

وقال بيان صادرٌ عن النيابة العامة، إن ذلك كان ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

النيابة: إقامة الدليل على المتهم من شهادة 6 شهود

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت قوات الأمن بالجيزة في مصر ألقت القبض على كريم الهواري نجل مالك سلسلة تجارية شهيرة؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة 4 شباب في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة.

فيديو يرصد الحادث المرعب في #مصر.. قتل 4 طلاب دفعة واحدة بسيارة نجل صاحب سلسلة محلات شهيرةhttps://t.co/9sGR1zg4Az#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pgOWJhdj09 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2021