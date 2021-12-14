مصر.. أول تعليق من رجل الأعمال والد قاتل الطلاب الأربعة

المصدر: البيان

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أكد رجل الأعمال المصري محمد الهواري، مالك سلسلة محلات تجارية شهيرة، إن القضية المتهم فيها نجله كريم، منظورة أمام النيابة العامة، وتجرى التحقيقات حاليا في الواقعة بشكل كامل، وأنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن وأن الأمر كله متروك للنيابة العامة.

ووقع فجر الجمعة حادث مروع في حي الشيخ زايد في أكتوبر، بالقرب من النادي الأهلي، بعدما اصطدمت سيارة نجله بسيارة كان فيها 4 شباب، ما أدى لدورانها ووفاة من بها.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية عن الهواري قوله ، إن كل شيء في يد النيابة العامة، بما فيه طبيعة الحالة الصحية لنجله.

وأصدرت النيابة العامة بيانا كشفت فيه جانبا من ملابسات الحادث، مؤكدة أن سيارة اصطدمت بأخرى في منطقة الشيخ زايد، كان يستقلها 4 شباب، ما أدى لدورانها وانقلابها في الحال ووفاة الأربعة.

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها طلبت أخذ عينات دم وبول من المتهم، الذي يرقد في المستشفى، وإرسالها للطب الشرعي، لتبين ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، وخضوعه للتحقيقات فور إمكانية استجوابه.

ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته.

وأظهر الفيديو سيارة الطلاب وهي تلف في الاتجاه المعاكس. وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة تسير بسرعة جنونية، لتصطدمهم من الخلف، وترميهم لمسافة بعيدة.

فيديو يرصد الحادث المرعب في #مصر.. قتل 4 طلاب دفعة واحدة بسيارة نجل صاحب سلسلة محلات شهيرةhttps://t.co/9sGR1zg4Az#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pgOWJhdj09 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2021