شرطة الرياض تطيح بشخص تباهى بحيازته سلاحاً نارياً ومبالغ مالية

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أعلنت السلطات السعودية القبض على شخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر، فقد تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو سعودي جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة، وققا لوكالة الأنباء السعودية واس.