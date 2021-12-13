السعودية.. القبض على 5 أشخاص هربوا من مركز ضبط أمني

المصدر: البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية من القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، تم تداوله إثر توقيف الدورية قائدَ مركبة وبرفقته (4) أشخاص، جميعهم سعوديون، هربوا من نقطة ضبط أمني بالظهران، وعكس قائد المركبة السير، ما أدى إلى انحراف مركبتهم نتيجة السرعة وتعطل إطاراتها.

وأضاف أنه بتفتيشها عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث إنه تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهة الاختصاص في حينها.