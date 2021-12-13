مقتل 4 أشخاص في حادث سير مروع في فرنسا

المصدر: د ب ا

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لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث سير مروع وقع على طريق رئيسي في وسط فرنسا.

وأعلنت وزارة النقل الفرنسية اليوم الاثنين أن مركبة رصف كانت تعمل على طريق إيه 20 بالقرب من منطقة نيسبولس مساء أمس الأحد عندما صدمتها سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان عزاء إن الحادث، الذي لم يتحدد سببه بعد، هو تذكير لتوخي الحذر بشدة على الطرق.

وبحسب تقارير إعلامية، انزلقت السيارة أسفل مركبة الرصف وسط الضباب. واشتعلت النيران في كلتا السيارتين.

ولم يكن هناك مفر أمام ركاب السيارة الثلاثة ولا سائق مركبة الرصف، حيث حوصروا داخل المركبتين.