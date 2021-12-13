إعصار أمريكا يحمل صورة عائلية في الهواء لمسافة مئتي كيلومتر

المصدر: أ ف ب

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اجتازت صورة عائلية عصفت بها مساء الجمعة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، أكثر من مئتي كيلومتر بدفع من الرياح العاتية، وفق ما أوردت أميركية عبر الإنترنت.

ولدى خروجها من المنزل صباح السبت في مدينة نيو ألباني بولاية إنديانا، وقع نظر كاتي بوستن على هذه الصورة الصغيرة بالأبيض والأسود ملتصقة على نافذة سيارتها.

وتظهر الصورة امرأة بفستان مخطط تحمل طفلا، وعلى الخلف عبارة "غيرتي سواتزل وجي دي سواتزل، 1942"، ما يدل إلى أنها لقطة عائلية.

ونشرت بوستن الصورة عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر، أملا في العثور على أصحابها. وتم تشارك المنشور على نطاق واسع عبر الإنترنت، ما سمح لها التواصل مع عائلة في مدينة دوسن سبرينغز في ولاية كنتاكي التي ألحقت بها الأعاصير أضرارا فادحة.

وتعرّف أحد أفراد عائلة سواتزل على الصورة والشخصين الموجودين فيها. وكتب كول سواتزل عبر فيسبوك "يا للروعة. إنه لأمر مذهل أن تكون هذه الصورة قطعت هذه المسافةَ الطويلة. هذان الشخصان هما جَدّا والدي. ومصدر الصورة دوسن سبرينغز بولاية كنتاكي".

وتفصل 210 كيلومترات على خط مستقيم بين دوسن سبرينغز ونيو ألباني الواقعتين في ولايتين مختلفتين.

وأبدت كاتي بوستن نيتها إعادة الصورة إلى عائلة سواتزل.