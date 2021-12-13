عالم أزهري: حلق المرأة شعر رأسها لإصابتها بحزن منهي عنه وحرام

المصدر: البيان

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أكد شاهين الطوخي، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة شعر رأسها إلا في بعض الحالات والاستثناءات كوجود أذى في رأسها وتساقط الشعر دون حل للأمر دون الحلق.

وأشار إلى أن حلق المرأة شعرها لإصابتها بمصيبة أو حزن أو التمثل بإحدى عادات الجاهلية كالحداد والحزن الكثير منهي عنه وحرام، معقبًا على إطلالة الفنانة شيرين الأخيرة: «إذا غاب العلم والدين والعمل تصبح هذه النتيجة الطبيعية».

وأوضح الطوخي في تصريحات تلفزيونية أن "المرأة يجوز لها حلق شعر رأسها حال وجود أذى في رأسها وفقا لرأي طبيب متخصص ذي ثقة، وتساقط الشعر دون حل للأمر دون الحلق".