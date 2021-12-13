تقنية تخفض النشاط الإشعاعي حول «تشرنوبيل»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أعلنت شركة تتخذ من سويسرا مقراً لها، عن تحقيق نتائج وصفتها بالمذهلة بعد عام واحد من إزالة التلوث عن قطعة أرض مساحتها 2.5 فدان، وتقع في منطقة الاستبعاد الإشعاعي حول مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، أفادت شركة «اكسلتيرا» الشهر الماضي بأن التلوث الإشعاعي في التربة انخفض بنسبة 47 % وفي الهواء فوق الأرض بمعدل 37 % بعد عام واحد من تركيب تقنية الشركة «النظام السلبي لفصل النواة». وتعتقد الآن أن المعالجة الكاملة للمنطقة «يمكن تصورها بجدية في غضون أربع سنوات، دون تحريك التربة أو استخدام أي مادة كيميائية».

وكان قد تم تثبيت تقنية الشركة تحت الأرض في تشيرنوبيل بين نوفمبر 2019 وسبتمبر 2020، وأفيد بأنها سرّعت بشكل كبير من تحلل العناصر المشعة من خلال تسخير الطاقة الموجودة في الأرض في عملية مستدامة.

وهي تستخدم سلسلة من الأنابيب تمكن النويدات المشعة من إزالة التلوث بشكل طبيعي بوتيرة أسرع بكثير من الـ 24 ألف سنة التي تستلزمها للقيام بذلك من تلقاء نفسها.