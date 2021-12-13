طفلة تقيم في دبي تحقق رقمين قياسيين عالميين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تمكنت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات، وتقيم في دبي منذ خمس سنوات، من تحقيق رقمين عالميين في محاولة واحدة، من خلال قراءة 91 معلومة عن النظام الشمسي باللغتين الإنجليزية والعربية خلال حدث افتراضي مباشر تم بثه على «فيسبوك» و«يوتيوب» 15 نوفمبر الماضي. وذكر موقع «ذا ديلي غارديان» أن الفتاة واسمها، روتفا نيخيل بور، تمكنت من ذكر جميع الحقائق العلمية البالغ عددها 91، باللغة الإنجليزية في دقيقتين و46 ثانية، وباللغة العربية في 4 دقائق و39 ثانية، وأصبحت بذلك أول من يصنع «أرقاماً قياسية عالمية» في هذه الفئة الجديدة في العالم.

وتهتم روتفا بشكل كبير بعلوم الفضاء منذ سن الخامسة، وقد تم تنمية هذا الاهتمام من قبل والدها. ونظراً لاهتمامها بالفضاء، اتصل والداها بمدرب معتمد في سنغافورة للتعلم على الذاكرة خلال العطلة الصيفية لتدريبها، وقد دربها معلمها، سوشانت ميسوريكار، على حفظ المحتوى من خلال الذاكرة والمهارات الإبداعية والأدوات والتقنيات.

في البداية، كانت الخطة تتمثل في سرد الحقائق باللغة الإنجليزية فقط، ولكن بعد رؤية اهتمام روتفا باللغة العربية بدأت رحلة المحاولة باللغة العربية.