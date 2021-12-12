سبب غير متوقع .. ما سر وجود جيب صغير في البنطلون الجينز؟

المصدر: وكالات

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دائمًا عند شراء الملابس من مَحَالّ مختلفة، يبحث الجميع عن الملابس المريحة وذات التكلفة المناسبة، ويميل البعض إلى شراء الجينز نظرًا لكونه مناسبا للحركة بسبب مرونته وتكيفه على الجيد، ولكن هناك سؤال يثير حيرة الجميع وهو ما سبب وجود جيب صغير دائمًا في البناطيل الجينز؟

السؤال السابق، يؤرق الملايين حول العالم إذ لا يجدون تفسيرًا مقنعًا لوجود ذلك الجيب الصغير الذي لا يتسع لأي شيء ولا حتى النقود إلا لعدد قليل من العملات المعدنية، ليجيب خبراء الموضة والأزياء عن سر اللغز المحير، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن تاريخ الجيب الصغير في البناطيل يعود إلى عام 1890، عندما اخترعها لأول مرة في ذلك الوقت «ليفي شتراوس» صاحب فكرة تصميم البناطيل الجينز، ومنذ ذلك الوقت أصبح الجيب الصغير ملازمًا للبناطيل الجينز بأنواعها، وكان يهدف من تصميمه في ذلك الوقت حمل ساعات الجيب.

يروي «بانيك» المؤرخ الخاص بشركة « Strauss و J.W» المملوكة لكل من ليفي شتراوس وجاكوب ديفيس، أن الأخير حصل على براءة اختراع في «تحسين فتحات الجيب المثبتة» في 20 مايو 1873، ولكن تم تصميم الجيب الصغير لأول مرة في عام 1890 مع إصدارات جينز «لوت 501» والتي تحولت إلى التصميمات المعروفة اليوم باسم «ليفيس 501»: «الجيب الصغير الهدف منه وضع ساعات الجيب التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت، وكان جيب الساعة سمة من سمات أول ثياب الخصر لدينا، ولم يكن هناك جيب مماثل في سراويل البدل لأنه يتم الاحتفاظ بساعة الجيب في سترة الملابس الرسمية وبها جيب مخصص لذلك، ولذا لم تكن هناك حاجة إلى جيب في البنطال».

ولا يزال الجينز يحتفظ بالجيب الصغير كوسيلة للحفاظ على تصميم 501 الأصلي حياً، ومن أجل الحنين إلى الماضي: «إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام حول جيب الساعة هي أنه خلال الحرب العالمية الثانية، تمت إزالة المسامير ذات الزاوية التي جرى استخدامها لتثبيت الجيب الصغير في البناطيل الجينز، كوسيلة للحفاظ على المعدن من أجل المجهود الحربي».

ويُطلق على البنطلونات ذات الجيوب الصغيرة اسم «السراويل ذات الجيوب الخمسة»، لكن الجيب الصغير ليس هو الخامس في الواقع على الجينز، ولكن الخامس يوجد على الجانب الخلفي الأيسر والذي تمت إضافته في عام 1901.

وتستخدم ماركات الأزياء الأخرى أيضًا ساعة الجيب الصغيرة التي أنشأتها «Levi's» ولكنها تضعها في أماكن مختلفة على البنطلون أو تخفيها بطرق مختلفة، ويحتفظون بالجيب الصغير كوسيلة لتوضيح أن البنطلون غير رسمي وليس المقصود منه ارتداء سترة رسمية.