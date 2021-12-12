تعرف إلى أغرب قضية تعويض "إصابة عمل" في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت محكمة ألمانية اعتبار المشي لمسافة قدمين، من السرير إلى المكتب في المنزل، هي بمثابة طريق عمل مؤمن عليه. وعلى شركة التأمين أن تدفع تعويض "إصابة عمل" للموظف، في واحدة من أغرب الأحكام القضائية التي أصدرتها في القضايا العمالية، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وفي التفاصيل، فإن رجلا سقط وكُسر ظهره في أثناء نزوله من درج حلزوني من غرفة نومه إلى مكتبه في المنزل، ليرفض تأمين الشركة التي يعمل بها تغطية نفقات الحادث. لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية لقضايا الضمان الاجتماعي قضت، الأربعاء الماضي، بأن "الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى مكتب المنزل هي بمثابة طريق عمل مؤمن عليه".

وتقول "واشنطن بوست"، إن القرار يشير إلى قضايا أوسع حول العالم حيث تكافح الشركات مع تواصل تطبيق نظام العمل عن بعد في بعض الدول.

وفي الحالة الألمانية، قالت المحكمة إنه إذا وقع الحادث في منزل الشخص المؤمن عليه "أو في مكان آخر"، يتم توفير التغطية التأمينية "بنفس القدر" كما يقع في مقر الشركة.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل "يبدأ العمل (في مكتبه المنزلي) على الفور دون تناول الإفطار مسبقا". وقد نزل الدرج "لبدء العمل" وبالتالي ما حدث "خدمة في مصلحة صاحب العمل".

وكانت الشركات في العديد من الدول وجهت موظفيها لتطبيق نظام العمل عن بعد للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة في ظل انتشار وباء كورونا. ولا تزال بعض الشركات تطبق هذا النظام مع ظهور متحور أوميكرون الجديد.