الأردن: القبض على قاتل الشابة السورية

المصدر: البيان

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أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه في فجر يوم أمس ورد بلاغ بتعرض فتاة "من الجنسية السورية" للطعن من قبل مجهول وأثناء وجودها بمنطقة الاشرفية، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات في القضية، وجمع المعلومات، حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة.

وأكد أنه تم مساء أمس السبت تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت، مساء الجمعة، على جثة فتاة (سورية الجنسية) ملطخة بالدماء بمجمع الأشرفية شرقي العاصمة عمان، إثر تعرضها لعدة طعنات.