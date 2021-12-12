تنويه مهم من الجوازات السعودية حول تغيير الصورة الشخصية

المصدر: البيان

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أكدت الجوازات السعودية أنه يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي عند إصدار أو تجديد الجواز.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إصدار أو تجديد جواز السفر، لا يتم تغيير صورة المستفيد، بل يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي.

وشددت على أنه في حال الرغبة بتغيير الصورة فعلى المستفيد مراجعة إدارة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجله المدني، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشفت «الأحوال المدنية» أن الصورة الشخصية في الجواز تكون مطابقة لصورة الهوية الوطنية، ولا يتم تغييرها إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، كما يتم تغييرها عند تجديد «بطاقة الأحوال» أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد، إذ يتم تصوير المستفيد في المكتب عند مراجعته.