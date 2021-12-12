طفلة أمريكية تتخلص من « قناع باتمان» بلمسات روسية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن الأطباء الروس من إزالة «وحمة قناع باتمان» بأمان وبشكل نهائي من وجه فتاة أمريكية بالغة من العمر عامين، باستخدام جراحة رائدة.

وكشفت التقارير الطبية أن لونا تافاريس-فينر، من فلوريدا، شفيت تماماً من الوحمة باستخدام طرق طبية رائدة تتوفر فقط في روسيا، وستسافر الآن إلى بلدها للاحتفال بعيد الميلاد، والعودة مع بداية العام الجديد لإجراء العلاج التجميلي، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وكانت لونا تملك وحمة ضخمة تغطي أنفها وجفنيها، وقامت برحلات منتظمة مع والدتها إلى روسيا على مدى العامين الماضيين لتلقي العلاج. وتلقت لونا العلاج الضوئي، وهو علاج غير متوفر في الولايات المتحدة. وولدت لونا بوحمة صباغية خلقية، وهي حالة جلدية تنتج تشوهات داكنة بشكل غير طبيعي، عادة على الوجه. وفي مقابلة حصرية، قال الدكتور بافيل بوبوف: «لقد بدأت لونا بالفعل في التحدث وتقول بنفسها: «لقد اختفت نقطتي السوداء. أنا أميرة».