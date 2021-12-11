أسد يلتهم يد طفلة عمرها عامان

المصدر: وكالات

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هاجم أسد، طفلة يمنية عمرها عامان، داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن "الطفلة دنيا أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها".

وأوضحت المصادر أنه جرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد، بحسب العربية الحدث.

وحمّل حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان "الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي" معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.

