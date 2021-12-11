يعثران على ابنهما بعد غياب 14 عاماً..ويفاجأهما بقرار صادم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر زوجان صينيان على ابنهما بعد رحلة بحث ومعاناة استمرت 14 عاماً لم يكلا ولم يملا، ودائما ما كان يحدوهما الأمل إلى أن عثرا عليه عند أسرة صينية، وبعد اللقاء والعناق قررا الابن البقاء مع أسرته التي تربي معها ماشكل صدمة لوالدية.

رحلة 14 عامًا قضاها الزوجان حزنًا وقهرًا على فقد ابنهما، وسنوات طويلة من البحث الدائم المستمر، استخدما كل الوسائل التقليدية القديمة والوسائل الحديثة الحالية، من أجل أن يعثرا على ابنهما الذي اختطف عام 2004، حين كان يبلغ من العمر 4 سنوات، وفي مفاجأة كبرى التقى الزوجان الصينيان، سون هاي ياج، وزوجته بينج سييج، بابنهما بعد 14 عاما من الاختفاء.

وأثار فيديو الأبوين وهما يحتضنان ابنهما تعاطف كل من يراه، كأنهما يعيشان في حلم، لا يصدقان عودة ابنهما إلى أحضانهما مرة أخرى، بعد بحث عنه في كل الأرجاء، محاولين رصد أي أثار لابنهما المختطف، ولكن كل ذلك كان دون جدوى، حتى قررا رصد مكافأة قيمتها 31 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه وفق صحيفة الوطن.

وعندما شاهدا ابنهما الذي عاش 10 سنوات في أحضان أسرة أخرى، وتأكدا من حقيقة هويته بعد تحليل الحمض النووي، وبعد اللقاء الحار بين الأسرة وابنهما، قرر الابن أن يكمل حياته مع الأسرة التي تربى في أحضانها 10 سنوات كاملة، لأنه لم يكن تلك الفترة على علم ودراية بنسبه الحقيقي، ولم تكتمل فرحة الأبوين بعد قرار الابن بالبقاء مع الأسرة التي تربى معها.

وبعد تلك السنوات الطويلة، نجحت الشرطة في اعتقال الخاطف الذي تبين اختطافه لطفلين آخرين، بحسب ما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي، نقلاً عن صحيفة «ذا صن».