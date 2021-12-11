السجن مدى الحياة لرجل قتل زوجته بالهيروين

المصدر: وكالات

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حُكم على رجل من ولاية ميتشيغان الأمريكية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة، بعدما أدين بقتل زوجته ‏عن طريق دس مخدر الهيروين في حبوب إفطارها.‏

وأصدر قاضي محكمة دائرة جينيسي، ديفيد ج. نيوبلات، الحكم على المتهم، جيسون هاريس، وذلك بعد أن أدانته هيئة المحلفين، الشهر الماضي، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل، وتسليم مادة خاضعة للرقابة تسببت في الوفاة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقال نيوبلات أثناء إلقاء حكمه: "إنني أتفق تماما مع حكم هيئة المحلفين".

ثم وجه القاضي كلامه للمتهم قائلا: "أنت مذنب، لقد فعلت هذا، أنت قاتل، أنت كاذب، أريد أن يكون ذلك واضحا جدا، لقد شاهدت هيئة المحلفين أكاذيبك، كما أنني أرى من خلال أكاذيبك".

وفي البداية، صنّف الطبيب الشرعي وفاة كريستينا هاريس، زوجة جيسون هاريس، في عام 2014 نتيجة جرعة زائدة عرضية، لكن زعم المحققون قي وقت لاحق أنها كانت مخطط قتل دبره زوجها في منزلهم في دافيسون في مقاطعة جينيسي.

وأصر أفراد العائلة على أن كريستينا هاريس لم تكن تستخدم مخدر الهيروين، كما أنه لم تظهر عينة من حليب ثديها المجمد أي دليل على ذلك.

وفي عام 2019، تم اتهام جيسون هاريس بعد 5 سنوات من وفاة زوجته، وحصوله على 120 ألف دولار من مزايا التأمين على الحياة، كما أنه بعد مرور أسبوعين من وفاة زوجته، انتقلت امرأة أخرى إلى منزلهما للعيش معه.