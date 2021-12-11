مصر.. تفاصيل صادمة حول تسبب نجل رجل أعمال في وفاة 4 طلاب

المصدر: البيان

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ألقت قوات الأمن بالجيزة في مصر القبض على نجل مالك سلسلة تجارية شهيرة؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة 4 شباب في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، فجر الجمعة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل صادمة حول الحادث الذي وقع بعد منتصف الليل أسفر عن مصرع كل من يوسف محمد السباعي، سعيد حسن، عمرو حمدي خليل وعبد الله درويش محمد، طلاب بالمرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 سنة، وتم إيداع جثامينهم مشرحة مستشفى الشيخ زايد العام، أحدهم طمس الحادث ملامحه.

ورصدت صور التقطت من موقع حادث دهس نجل مالك سلسلة تجارية شهيرة لسيارة تقل 4 شباب بالشيخ زايد آثار الاصطدام المروع.

والصور تظهر تهشم الجزء الأمامي لسيارة المشكو في حقه "كريم.ا." بالكامل فضلا عن فتح "الآير باج" ضمن وسائل الأمن والسلامة بالسيارة الفارهة التي يتخطى سعرها 4 ملايين جنيه.

وفور تلقي قوات الأمن البلاغ عبر غرفة عمليات شرطة النجدة وجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة التحرك وفحص مسرح الحادث.

قوات الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث تنسيقا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث.

المعاينة والتحريات التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن سيارة ملاكي ماركة "آستون مارتن" قيادة شاب يدعى "كريم.ا." نجل مالك سلسلة شهيرة اصطدمت بأخرى تقل 4 شباب، ما أسفر عن مصرعهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد، من ضبط المتهم وتبين إصابته بكدمات وسحجات بالجسم وحالته مستقرة نظرا لوسائل الأمان والسلامة الجيدة بسيارته الفارهة.

شهود عيان أفادوا بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث كان يسير بسرعة جنونية فضلا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.

في المقابل، سيخضع الشاب لكشف طبي لبيان تعاطيه لأي مواد مخدرة أو خمور في أثناء قيادته للسيارة إبان وقوع الحادث.

في السياق نفسه، وصلت أسر ضحايا حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد إلى المستشفى العام لاستلام جثامين ذويهم الأربعة.

حالة من الحزن ممزوجة بصدمة سيطرت على أهالي الصبية الأربعة، وسط تعالي صرخات السيدات اللاتي اتشحن بالسواد مطالبين "عايزين حقهم.. شباب زي الورد راحوا في غمضة عين".