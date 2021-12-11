اكتشاف مقبرة فرعونية ضخمة أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار بمصر

المصدر: البيان

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اكتشفت السلطات المصرية عن طريق الصدفة مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة، بعد عملية أمنية ناجحة في القبض على عصابة للتنقيب عن الآثار.

وذكرت بوابة "الأهرام"، الجمعة، أن أجهزة الأمن تلقت معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس.

وأضافت أنه تم القبض على العصابة في عملية أمنية ناجحة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأوضحت أن العصابة تتكون من 8 أشخاص، اتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان بعد علمهم بوجود آثار أسفله.

وأشار إلى أنهم كانوا يعتزمون تهريب ما يستخرجونه من آثار إلى الخارج.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت الشرطة المصرية إن العصابة قامت بشراء بدروم بمساحة 240 متر أسفل أحد العقارات لتسهيل أعمال الحفر.

وبمعاينة المكان، تم العثور على باب خشبي منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر، برفعه وُجد غطاء أسمنتي مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، وبتحريكه ظهرت حفرة بعمق حوالي 3 أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية.

يذكر أن منطقة عين شمس معروفة بكثرة آثارها، حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.