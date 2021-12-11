مصر.. إحالة أوراق قاتل ابنه إلى المفتي

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، إحالة أوراق سائق إلى المفتي لقيامة بقتل نجله و2 آخرين وشروعه في قتل 4 آخرين بطعنهم بسلاح أبيض إثر إصابته بحالة هياج عصبي.

وترجع وقائع القضية، إلى شهر مايو من العام الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية استغاثات من أهالي شارع فاروق بحي أول الزقازيق بإصابة سائق تروسيكل بحالة هياج عصبي وقيامه بقتل طفلة وشخصين آخرين وشروعه في قتل 4 آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة، فانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى المكان وتمكنت من ضبط المتهم بمعاونة الأهالي.