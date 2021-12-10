«ميثاء آل نهيان للمبادرات» تطلق مبادرة «قلادة ووسام»

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أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أم الإمارات في أبوظبي، وبالتعاون مع مجوهرات «مرامي»، مبادرة «قلادة ووسام»، وتضمنت المبادرة إطلاق قلادة تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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وتعرض القلادة التي جاءت بفكرة من الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، وبـتـنفيذ كوادر إماراتية من مجوهرات «مرامي» في فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، حيث يمكن للزوار شراؤها خلال فترة إقامة المهرجان التي بدأت أمس الخميس وحتى يوم السبت الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.

‏وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة: ان القلادة تحمل صورة حركت بجمالها مشاعر كل الإماراتيين والمقيمين.. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وانعقاد مهرجان أم الإمارات الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تحتضنها إمارة أبوظبي، وتستهدف تجسيد مشاعر الحب والامتنان تجاه «أم الإمارات»، والتعبير عن قوة مشاعر الشكر والعرفان تجاه سموها، وتقدير دور سموها البارز في نجاح كل إماراتية.

وأكدت أن القلادة ستُـعرض بمشاعر الحب في المهرجان وستمثل وسام فخر لكل من يقتنيها، فهي بمثابة وسام على صدر كل البنات، وتعد تكريماً وعرفاناً لعطاء أم الإمارات الكبير، وما قدمت من جهود للمساهمة في رفعة وطننا الغالي.

وأضافت: يعد ارتداء هذه القلادة مصدراً للإلهام ومحفزاً للإبداع ودافعاً للبذل والعطاء، خاصة أنها تحمل صورة شخصية وطنية عظيمة، تمثل قدوة الأجيال بإنسانيتها وجهودها الراسخة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، داعية المقبلين على اقتناء القلادة بمشاركة المؤسسة بتصوير القلادة على موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #قلادة_ووسام.

‏ وتابعت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المبهرة وبرهنت على ما تمتلكه من كفاءة وخبرة، بتوجيه «أم الإمارات» والتي شجعت المرأة الإماراتية على الانخراط في مختلف المجالات الحيوية، وقدمت لهن كافة الإمكانيات الداعمة للنجاح والتميز، وشكّلت توجيهاتها السديدة نهجاً تسير عليه الأجيال من بنات الإمارات الراغبات في البذل والعطاء.