وضعها تحت ضغوط.. موظفة تنتقم من مديرها بطريقة شيطانية (فيديو)

المصدر: البيان

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انتقمت موظفة ساخطة من مديرها بطريقة جنونية بعد أن وضعها تحت ضغوط ، حيث فجرت مستودعاً للنفط وكادت أن تحدث كارثة كبيرة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن موظفة فجرت مستودعًا للنفط، حيث كانت تعمل في تايلاند لأنها سئمت من مديرة، بسبب شكواه المتكررة، وهو ما تسبب في وضعها تحت ضغوط.

وأشعلت آن سرييا، 38 عامًا، النار في قطعة من الورق وألقتها في حاوية وقود، مما تسبب في حريق اجتاح مستودع نفط براباكورن في مقاطعة ناخون باتوم في 29 نوفمبر الماضي.

وألقت السلطات القبض عليها واعترفت بارتكاب الحرق العمد، بدعوى أنها كانت مدفوعة بالإجهاد الذي سببه لها رب عملها بيبات أونجبراباكورن، 65 عامًا، وفقًا للشرطة.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة السيدة سرييا، التي كانت تعمل كرئيسة للمستودع، وهي تدخل المستودع ممسكة بما يبدو أنه قطعة من الورق قبل أن تمشي خلف صف من الحاويات.

ويظهر مقطع آخر ألسنة اللهب تتوهج فوق حاوية في مستودع من طابق واحد، يخزن آلاف الجالونات من خزانات النفط.

وانتشرت النار التي تسببت في أضرار بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني، بسرعة بسبب المواد القابلة للاشتعال في الخزانات، وتظهر الصور الدرامية كرات نارية وأعمدة دخان داكنة تتصاعد من المستودع، وفقا لما نقله موقع اليوم السابع.

وعملت أكثر من 40 سيارة إطفاء على إخماد النيران، في حين أظهرت لقطات فيديو رجال الإطفاء وهم يرشون المياه من خراطيم الضغط العالي على الهيكل الأسود.