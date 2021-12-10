عائلة روتشيلد تُوافق على بيع لوحة «حامل الراية»

المصدر: لاهاي - (أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت عائلة روتشيلد، أول من أمس، خطاب نوايا مع هولندا، لبيعها لوحة «حامل الراية»، للرسام رامبرانت، بعدما أبدت الدولة الهولندية استعدادها لدفع 150 مليون يورو (نحو 170 مليون دولار)، في مقابلها، على ما أكدت وزارة الثقافة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الثقافة الهولندية، ميشال هندريكس، لوكالة فرانس برس، أن اللوحة ستكون «للمرة الأولى في يد هولندا»، في حال وافق البرلمان على رصد هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه «متفائل» بالحصول على دعم السلطة التشريعية. وتعود ملكية هذه اللوحة، التي رسمها الفنان الهولندي عام 1636، عندما كان في الثلاثين تقريباً، إلى أفراد من عائلة روتشيلد، يرغبون في بيعها.

واعتبر هندريكس، أن استحواذ هولندا «على آخر لوحة لرامبرانت من هذا العيار»، يشكّل «فرصة فريدة».

وكانت باريس أعلنت الثلاثاء، أن من الممكن أن تُطرح مجدداً في سوق الأعمال الفنية، اللوحة المصنّفة «كنزاً وطنياً» في فرنسا، وتقدّر قيمتها بنحو 165 مليون يورو، بعدما صرفت الدولة الفرنسية أخيراً، النظر عن الاستحواذ عليها. ووصفت وزارة الثقافة الهولندية، في بيان، لوحة «حامل الراية»، بأنها «من روائع رامبرانت، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ هولندا».