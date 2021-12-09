مصر تتسلم 95 قطعة أثرية من إسرائيل

المصدر: وام

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تسلمت مصر 95 قطعة أثرية من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية سبق تهريبها وتم ضبطها من قِبَل السلطات الإسرائيلية.

وتسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري الآثار خلال استقباله اليًوم وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

من جهة أخرى أكد شكري، أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية سعيًا نحو خلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود، مشددا على موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار الى أهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والأمن والرخاء.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين؛ كما تم التطرق لأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.